Карлос Алькарас повторил празднование Неймара после победы в Париже

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас повторил празднование нападающего саудовского клуба «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймара после победы в матче второго круга на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Алькарас обыграл чилийца Николаса Харри со счётом 7:5, 6:1.

Две недели назад Неймар посетил проходящий в Саудовской Аравии выставочный теннисный турнир Six Kings Slam, на котором встретился с Алькарасом и назвал теннисиста «феноменом».

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что за выход в четвертьфинал «Мастерса» в Париже Карлос Алькарас поспорит с победителем матча между французом Уго Умбером и американцем Маркосом Гироном.