Карлос Алькарас повторил празднование Неймара после победы в Париже
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас повторил празднование нападающего саудовского клуба «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймара после победы в матче второго круга на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Алькарас обыграл чилийца Николаса Харри со счётом 7:5, 6:1.
Париж. 2-й круг
29 октября 2024, вторник. 21:10 МСК
37
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|1
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2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Две недели назад Неймар посетил проходящий в Саудовской Аравии выставочный теннисный турнир Six Kings Slam, на котором встретился с Алькарасом и назвал теннисиста «феноменом».
Фото: Кадр из трансляции
Отметим, что за выход в четвертьфинал «Мастерса» в Париже Карлос Алькарас поспорит с победителем матча между французом Уго Умбером и американцем Маркосом Гироном.
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