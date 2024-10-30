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Карлос Алькарас повторил празднование Неймара после победы в Париже

Карлос Алькарас повторил празднование Неймара после победы в Париже
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас повторил празднование нападающего саудовского клуба «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймара после победы в матче второго круга на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Алькарас обыграл чилийца Николаса Харри со счётом 7:5, 6:1.

Париж. 2-й круг
29 октября 2024, вторник. 21:10 МСК
Николас Харри
37
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Две недели назад Неймар посетил проходящий в Саудовской Аравии выставочный теннисный турнир Six Kings Slam, на котором встретился с Алькарасом и назвал теннисиста «феноменом».

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что за выход в четвертьфинал «Мастерса» в Париже Карлос Алькарас поспорит с победителем матча между французом Уго Умбером и американцем Маркосом Гироном.

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