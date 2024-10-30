«Мастерс» в Париже: результаты игрового дня 29 октября
Вчера, 29 октября, прошли матчи первого круга турнира категории «Мастерс» в Париже. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми важными результатами первого игрового дня соревнований в столице Франции.
«Мастерс», Париж. Результаты 29 октября:
- Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:4, 6:2;
- Алекс Михельсен (США) — Хуберт Хуркач (Польша) — 6:1, 6:3;
- Алексей Попырин (Австралия) — Маттео Берреттини (Италия) — 7:5, 7:6;
- Фрэнсис Тиафо (США) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — 7:6, 6:7, 3:6;
- Франсиско Серундоло (Аргентина) — Андрей Рублёв (Россия) — 7:6. 7:6;
- Маттео Арнальди (Италия) — Хольгер Руне (Дания) — 4:6, 4:6;
- Карен Хачанов (Россия) — Кристофер О'Коннелл (Австралия) — 6:4, 3:6, 7:6;
- Алекс де Минор (Австралия) — Мариано Навоне (Аргентина) — 7:5, 6:1;
- Бен Шелтон (США) — Корентен Муте (Франция) — 6:3, 6:7, 6:3;
- Джек Дрейпер (Великобритания) — Иржи Легечка (Чехия) — 7:5, 6:2;
- Стефанос Циципас (Греция) — Алехандро Табило (Чили) — 6:3, 6:4;
- Николас Харри (Чили) — Карлос Алькарас (Испания) — 5:7, 1:6;
- Каспер Рууд (Норвегия) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:7, 6:3, 4:6.
Напомним, турнир «Мастерс-56» проходит в Париже с 28 октября по 3 ноября. Призовой фонд турнира составляет € 5 950 575.
Материалы по теме
Теннисист с наибольшим количеством трофеев:
Комментарии