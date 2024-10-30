Карлос Алькарас обратился к обладателю «Золотого мяча» Родри после вручения награды

Вторая ракетка мира, четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на вручение награды «Золотой мяч» соотечественнику, опорному полузащитнику «Манчестер Сити» и испанской национальной команды Родри.

«Сумасшедший Родри! Восхитительный!» — написал Алькарас на своей странице в соцсетях.

Родри стал первым футболистом из клуба английской Премьер-лиги с 2008 года, который получил награду «Золотой мяч». Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место в соответствующем голосовании. Хавбек «сливочных» и национальной команды Англии Джуд Беллингем стал третьим.

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»: