Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас обратился к обладателю «Золотого мяча» Родри после вручения награды

Карлос Алькарас обратился к обладателю «Золотого мяча» Родри после вручения награды
Комментарии

Вторая ракетка мира, четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на вручение награды «Золотой мяч» соотечественнику, опорному полузащитнику «Манчестер Сити» и испанской национальной команды Родри.

«Сумасшедший Родри! Восхитительный!» — написал Алькарас на своей странице в соцсетях.

Родри стал первым футболистом из клуба английской Премьер-лиги с 2008 года, который получил награду «Золотой мяч». Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место в соответствующем голосовании. Хавбек «сливочных» и национальной команды Англии Джуд Беллингем стал третьим.

Материалы по теме
«Родри не сделал ничего «Вау!», Винисиус заслужил победу». Бензема — о «Золотом мяче»

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android