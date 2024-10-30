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Даниил Медведев — Алексей Попырин: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Париже

Даниил Медведев — Алексей Попырин: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Париже
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Сегодня, 30 октября, на хардовом турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция) состоится матч второго круга, в котором встретятся пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 324-й номер рейтинга ATP Алексей Попырин из Австралии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 13:00 мск.

Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 13:00 МСК
Алексей Попырин
24
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Медведев и Попырин провели три матча на турнирах уровня ATP, во всех победу праздновал россиянин.

Даниил проведёт свою первую игру на турнире. Австралиец в первом круге обыграл итальянского теннисиста Маттео Берреттини (7:5, 7:6 (7:2).

«Мастерс» в Париже проходит с 28 октября по 3 ноября. Ранее с турнира снялись действующий чемпион соревнований сербский теннисист Новак Джокович и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

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