Даниил Медведев — Алексей Попырин: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Париже

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Сегодня, 30 октября, на хардовом турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция) состоится матч второго круга, в котором встретятся пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 324-й номер рейтинга ATP Алексей Попырин из Австралии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 13:00 мск.

Медведев и Попырин провели три матча на турнирах уровня ATP, во всех победу праздновал россиянин.

Даниил проведёт свою первую игру на турнире. Австралиец в первом круге обыграл итальянского теннисиста Маттео Берреттини (7:5, 7:6 (7:2).

«Мастерс» в Париже проходит с 28 октября по 3 ноября. Ранее с турнира снялись действующий чемпион соревнований сербский теннисист Новак Джокович и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.