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Павел Котов попал в основную сетку турнира ATP-250 в Белграде

Павел Котов попал в основную сетку турнира ATP-250 в Белграде
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти, аргентинец Себастьян Баэс и Томаш Махач из Чехии снялись с турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). Вместо них в основную сетку попали китаец Цзюнчэн Шан, Миомир Кецманович из Сербии и российский теннисист Павел Котов.

Первым запасным стал россиянин Роман Сафиуллин. Турнир в Белграде (Сербия) с призовым фондом € 579 320, пройдёт с 3 по 9 ноября. Последний раз соревнование проводилось в 2022 году. Действующим чемпионом является российский теннисист Андрей Рублёв. Тогда в финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.

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