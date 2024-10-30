Хачанов — Мпетчи Перрикар: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Париже
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Сегодня, 30 октября, на хардовом турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция) состоится матч второго круга, в котором встретятся 21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и хозяин корта 31-й номер рейтинга ATP Джованни Мпетчи Перрикар.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 16:00 мск.
Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 16:00 МСК
31
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Не начался
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21
Карен Хачанов
К. Хачанов
Хачанов и Мпетчи Перрикар проведут между собой первый матч на турнирах ATP.
«Мастерс» в Париже проходит с 28 октября по 3 ноября. Ранее с турнира снялись действующий чемпион соревнований сербский теннисист Новак Джокович и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
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