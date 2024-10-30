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Ришар Гаске не смог сдержать слёз после последней игры в карьере на «Мастерсе» в Париже

Ришар Гаске не смог сдержать слёз после последней игры в карьере на «Мастерсе» в Париже
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Во вторник, 29 октября, бывшая седьмая ракетка мира 38-летний французский теннисист Ришар Гаске провёл последний матч в карьере на домашнем турнире серии «Мастерс» в Париже. После проигранной бельгийцу Зизу Бергсу (3:6, 4:6) встречи первого круга соревнований в «Берси» он заплакал.

Париж. 1-й круг
29 октября 2024, вторник. 17:35 МСК
Зизу Бергс
65
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Ришар Гаске
133
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске

Фото: Getty Images

Гаске в 17-й раз сыграл на этом турнире. Ровно столько же раз участие в нём принимал и 24-кратный обладатель ТБШ сербский теннисист Новак Джокович.

В октябре 2024 года Ришар Гаске сообщил, что завершит карьеру на «Ролан Гаррос» — 2025. Французу 38 лет, за свою карьеру он выиграл 16 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде. Три раза Гаске выходил в полуфиналы турниров «Большого шлема».

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