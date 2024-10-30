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«Теперь никто не хочет с ним играть». Борис Беккер — об успехах Джованни Мпетчи Перрикара

«Теперь никто не хочет с ним играть». Борис Беккер — об успехах Джованни Мпетчи Перрикара
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Бывший теннисист, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер высказался об успехах 31-й ракетки мира француза Джованни Мпетчи Перрикара.

«Уверенность Джованни Мпетчи Перрикара растёт. Теперь никто не хочет с ним играть!» — написал Беккер в социальных сетях.

Ранее Борис Беккер высоко оценил статистические показатели Мпетчи Перрикара. На турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) французский теннисист стал чемпионом, обыграв американца Бена Шелтона. Перрикар выполнил 109 эйсов за пять матчей в Базеле. Максимальная скорость его подачи достигла 241 км/ч, средняя скорость первой подачи — 221 км/ч, второй — 213 км/ч.

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