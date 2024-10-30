«Конец приближается». Ришар Гаске выступил с речью на «Мастерсе» в Париже

Бывшая седьмая ракетка мира 38-летний французский теннисист Ришар Гаске прокомментировал свой последний матч в карьере на домашнем турнире серии «Мастерс» в Париже. После проигранной бельгийцу Зизу Бергсу (3:6, 4:6) встречи первого круга соревнований в Берси он заплакал.

«Странно оказаться на корте посреди сына Артура и Джованни Мпетчи Перрикара, двух парней 21 года. Время от времени мне не хватает ориентиров. Я уже отвык от Жиля Симона, Жо-Вилфрида Цонги. Когда я только начинал, на своём первом Открытом чемпионате Франции по теннису в 2002 году, то помню, как разминался с Седриком Пьолином. Сегодня играю с парнями 18, 20 лет. Я вдвое старше их. Китаец Цзюньчэн Шан, он уже в топ-100, он сказал мне: «Тебе 38 лет, мне 19». Когда парень говорит тебе это, я говорю себе: «Чёрт возьми, это странно». Он не ставит меня в тупик, но мне нужно пять минут, чтобы понять, что он прав. Конец приближается, может быть, это не так уж плохо. Считаю, что это нормально, но, когда ты видишь таких молодых парней в раздевалке, это всё равно заставляет задуматься. Круг замкнулся», — сказал Гаске на пресс-конференции.

В октябре 2024 года Ришар Гаске сообщил, что завершит карьеру на «Ролан Гаррос» — 2025. Французу 38 лет, за свою карьеру он выиграл 16 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде. Три раза Гаске выходил в полуфиналы турниров «Большого шлема».