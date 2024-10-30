Диана Шнайдер — Присцилла Хон: текстовая онлайн-трансляция матча на турнире в Гонконге
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Сегодня, 30 октября, на турнире категории WTA-250 в Гонконге пройдёт матч второго круга, где встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 210-й номер рейтинга из Австралии Присцилла Хон. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 13:40 мск.
Гонконг. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 14:10 МСК
14
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
210
Присцилла Хон
П. Хон
Шнайдер и Хон впервые сыграют друг с другом на турнире уровня WTA. Соревнования в Гонконге с призовым фондом $ 267 082 пройдут с 28 октября по 3 ноября. Действующей чемпионкой турнира является канадка Лейла Фернандес, в прошлогоднем финале обыгравшая чешскую теннисистку Катержину Синякову (3:6, 6:4, 6:4).
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