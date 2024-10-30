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«Смирился, что сезон заканчивается в середине ноября». Алькарас — о своих переменах за год

«Смирился, что сезон заканчивается в середине ноября». Алькарас — о своих переменах за год
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, какие изменения в себе он чувствует к концу сезона в сравнении с прошлым годом.

«Смирился с тем, что сезон заканчивается в середине ноября. Большая разница заключается в мотивации, которую я имею на предстоящие турниры», — приводит слова Алькараса ORMdeportes.

Карлос Алькарас принимает участие на «Мастерсе» в Париже (Франция). Во втором круге он обыграл 37-ю ракетку мира из Чили Николаса Харри со счётом 7:5, 6:1. Далее испанец встретится с победителем матча между 18-й ракеткой мира Уго Умбером (Франция) и Маркосом Гироном из США (49-й номер рейтинга).

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