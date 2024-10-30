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Видео: раздевалки Елены Рыбакиной и Кори Гауфф на Итоговом турнире WTA — 2024

Видео: раздевалки Елены Рыбакиной и Кори Гауфф на Итоговом турнире WTA — 2024
Аудио-версия:
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Пресс-служба Итогового турнира WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продемонстрировала раздевалки пятой и третьей ракеток мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной и американки Кори Гауфф.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с данным видеосюжетом.

Итоговый турнир WTA пройдёт со 2 по 9 ноября. В результате жеребьёвки Елена Рыбакина попала в фиолетовую группу вместе с Ариной Соболенко (Беларусь), Жасмин Паолини (Италия) и китаянкой Чжэн Циньвэнь. Кори Гауфф в оранжевой группе встретится с Игой Швёнтек (Польша), соотечественницей Джессикой Пегулой и Барборой Крейчиковой из Чехии.

Действующей победительницей Итогового турнира является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу с разгромным счётом 6:1, 6:0.

Календарь Итогового турнира WTA - 2024
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