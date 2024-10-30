«Скажу ужасные вещи». Бенуа Пэр эмоционально высказался в матче на «челленджере» в Сеуле

Бывшая 18-я ракетка мира французский теннисист Бенуа Пэр в матче с японцем Таро Дэниэлом на «челленджере» в Сеуле со злостью кричал и запросил вмешательство официального лица, чтобы оспорить решение судьи по сет-пойнту.

«Я собираюсь прекратить говорить, потому что если этого не сделаю, скажу ужасные вещи об этой стране, о людях, обо всех! Буду говорить ужасные вещи. Ужас, я скажу!» — приводит слова Пэра RMC Sport.

Матч Бенуа Пэра и Таро Дэниэла в Сеуле завершился со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 7:5 в пользу японского теннисиста. Далее он встретится с Далибором Сврчиной из Чехии. Сейчас Пэр занимает 282-ю строчку мирового рейтинга.