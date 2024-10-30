«Французы не любят, когда люди злятся». Даниил Медведев признал свою ошибку в прошлом году

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об инциденте с французской публикой, случившемся на прошлогоднем «Мастерсе» в Париже.

«В прошлом году я знаю, как всё прошло, и я виноват. На корте я не чувствовал себя хорошо на уровне тенниса, на уровне игры. Я злился. А французы, как известно, не любят, когда люди расстраиваются. И особенно здесь, в «Берси». В этом тоже есть что-то от шоу. Прошлое изменить нельзя. Я не могу дождаться, чтобы увидеть, как сложится ситуация в этом году. Я провел воскресную тренировку с Карлосом Алькарасом перед публикой, и это было очень приятно и они были очень довольны. Я хочу попытаться расшевелить французскую публику и, прежде всего, сыграть хорошо», — приводит слова Медведева Eurosport.

В прошлом году Даниил Медведев после проигранном матче болгарину Григору Димитрову во втором раунде турнира Masters 1000 сказал: «Если кто-то свистит, я останавливаюсь. Они не хотят, чтобы я играл, поэтому я не буду играть». Покидая корт россиянин поднёс пальцы к лицу и делал вид, что смотрит на них.

Сегодня, 30 октября, Даниил Медведев проведёт свой первый матч на хардовом турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция). Его соперник — 24-я ракетка мира Алексей Попырин из Австралии.