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Камилла Рахимова обыграла Елену Приданкину и вышла в 1/4 финала в Цзюцзяне

Камилла Рахимова обыграла Елену Приданкину и вышла в 1/4 финала в Цзюцзяне
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63-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Цзюцзяне (Китай). Во втором круге она обыграла соотечественницу Елену Приданкину (179-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:4, 7:5.

Цзюцзян. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 08:50 МСК
Елена Приданкина
179
Россия
Елена Приданкина
Е. Приданкина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 5
4 		6 7
         
Камилла Рахимова
63
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Встреча продолжалась 2 часа 47 минут. В её рамках Рахимова два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Приданкиной три эйса, 10 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

За выход в полуфинал Камилла Рахимова поспорит с чешской теннисисткой Мари Боузковой, которая во втором круге обыграла Синьсинь Яо из Китая со счётом 6:3, 6:3.

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