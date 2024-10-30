Камилла Рахимова обыграла Елену Приданкину и вышла в 1/4 финала в Цзюцзяне
Поделиться
63-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Цзюцзяне (Китай). Во втором круге она обыграла соотечественницу Елену Приданкину (179-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:4, 7:5.
Цзюцзян. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 08:50 МСК
179
Елена Приданкина
Е. Приданкина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|5
|
|6
|7
63
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Встреча продолжалась 2 часа 47 минут. В её рамках Рахимова два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Приданкиной три эйса, 10 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.
За выход в полуфинал Камилла Рахимова поспорит с чешской теннисисткой Мари Боузковой, которая во втором круге обыграла Синьсинь Яо из Китая со счётом 6:3, 6:3.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 октября 2024
-
12:10
-
12:08
-
11:42
-
11:36
-
11:16
-
11:03
-
10:51
-
10:30
-
10:22
-
10:20
-
09:52
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
08:46
-
08:30
-
02:07
-
00:32
-
00:23
-
00:00
- 29 октября 2024
-
23:40
-
23:12
-
23:10
-
22:42
-
22:30
-
22:21
-
22:15
-
21:46
-
21:15
-
20:41
-
20:33
-
20:09
-
19:49
-
19:31
-
19:22