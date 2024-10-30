Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева показала, как проводит время после завершения сезона

Мирра Андреева показала, как проводит время после завершения сезона
Комментарии

16-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева в социальных сетях поделилась фотографиями, где показала, как проводит время после завершения сезона.

Фото: Из социальных сетей Мирры Андреевой

Фото: Из социальных сетей Мирры Андреевой

В этом сезоне Мирра Андреева поучаствовала в 32 турнирах, в том числе в таких крупных, как Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Цинциннати и других. По результатам обновлённого рейтинга WTA от 28 октября 17-летняя Андреева теперь занимает 16-е место.

Ранее стало известно, что Мирра Андреева и Диана Шнайдер могут получить по 2,5 млн рублей за серебро, которое девушки завоевали в парном разряде на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

Материалы по теме
Мирра Андреева и Диана Шнайдер могут получить по 2,5 млн рублей за серебро Олимпиады-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android