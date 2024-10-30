Мирра Андреева показала, как проводит время после завершения сезона

16-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева в социальных сетях поделилась фотографиями, где показала, как проводит время после завершения сезона.

Фото: Из социальных сетей Мирры Андреевой

Фото: Из социальных сетей Мирры Андреевой

В этом сезоне Мирра Андреева поучаствовала в 32 турнирах, в том числе в таких крупных, как Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Цинциннати и других. По результатам обновлённого рейтинга WTA от 28 октября 17-летняя Андреева теперь занимает 16-е место.

Ранее стало известно, что Мирра Андреева и Диана Шнайдер могут получить по 2,5 млн рублей за серебро, которое девушки завоевали в парном разряде на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).