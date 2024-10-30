Уго Умбер рассказал о приёме, который использует на домашних турнирах
Поделиться
16-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер рассказал, почему решил обратиться к зрителям в матче первого круга на «Мастерсе» в Париже (Франция) с 35-м номером рейтинга ATP американцем Брэндоном Накашимой (6:3, 4:6, 6:4).
Париж. 1-й круг
28 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
18
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|4
35
Брэндон Накашима
Б. Накашима
«Я использую этот приём, чтобы завести себя, не падать духом, продолжать играть, быть рядом с болельщиками и отдавать все силы. Я тоже играл в этих условиях, когда зрители были против меня. Знаю, что это может помочь, а также может заставить соперника расколоться», — приводит слова Умбера Eurosport.
В 1/16 финала соревнований в столице Франции Умбер сыграет с другим американским теннисистом 49-й ракеткой мира Маркосом Гироном.
Комментарии
- 30 октября 2024
-
12:10
-
12:08
-
11:42
-
11:36
-
11:16
-
11:03
-
10:51
-
10:30
-
10:22
-
10:20
-
09:52
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
08:46
-
08:30
-
02:07
-
00:32
-
00:23
-
00:00
- 29 октября 2024
-
23:40
-
23:12
-
23:10
-
22:42
-
22:30
-
22:21
-
22:15
-
21:46
-
21:15
-
20:41
-
20:33
-
20:09
-
19:49
-
19:31
-
19:22