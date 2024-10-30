Уго Умбер рассказал о приёме, который использует на домашних турнирах

16-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер рассказал, почему решил обратиться к зрителям в матче первого круга на «Мастерсе» в Париже (Франция) с 35-м номером рейтинга ATP американцем Брэндоном Накашимой (6:3, 4:6, 6:4).

«Я использую этот приём, чтобы завести себя, не падать духом, продолжать играть, быть рядом с болельщиками и отдавать все силы. Я тоже играл в этих условиях, когда зрители были против меня. Знаю, что это может помочь, а также может заставить соперника расколоться», — приводит слова Умбера Eurosport.

В 1/16 финала соревнований в столице Франции Умбер сыграет с другим американским теннисистом 49-й ракеткой мира Маркосом Гироном.