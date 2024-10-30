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Уго Умбер рассказал о приёме, который использует на домашних турнирах

Уго Умбер рассказал о приёме, который использует на домашних турнирах
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16-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер рассказал, почему решил обратиться к зрителям в матче первого круга на «Мастерсе» в Париже (Франция) с 35-м номером рейтинга ATP американцем Брэндоном Накашимой (6:3, 4:6, 6:4).

Париж. 1-й круг
28 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Уго Умбер
18
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 4
         
Брэндон Накашима
35
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

«Я использую этот приём, чтобы завести себя, не падать духом, продолжать играть, быть рядом с болельщиками и отдавать все силы. Я тоже играл в этих условиях, когда зрители были против меня. Знаю, что это может помочь, а также может заставить соперника расколоться», — приводит слова Умбера Eurosport.

В 1/16 финала соревнований в столице Франции Умбер сыграет с другим американским теннисистом 49-й ракеткой мира Маркосом Гироном.

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