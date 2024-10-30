Даниил Медведев — Алексей Попырин: австралиец забрал 1-й сет в матче 2-го круга в Париже
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Сегодня, 30 октября, на хардовом турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция) проходит матч второго круга, в котором встречаются пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 24-й номер рейтинга ATP Алексей Попырин из Австралии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Попырин выиграл первый сет со счётом 6:4.
Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 13:15 МСК
24
Алексей Попырин
А. Попырин
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|4
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Медведев и Попырин провели три матча на турнирах уровня ATP, во всех победу праздновал россиянин.
«Мастерс» в Париже проходит с 28 октября по 3 ноября. Ранее с турнира снялись действующий чемпион соревнований сербский теннисист Новак Джокович и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
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