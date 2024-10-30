«Стучусь в дверь, но не могу пройти». Рууд — о поражении на старте «Мастерса» в Париже

Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о поражении на старте «Мастерса» в Париже (Франция). Рууд уступил австралийцу Джордану Томпсону со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 4:6.

«Это было тяжело. Ещё один равный матч и ещё одно близкое поражение. К сожалению, именно так и было в последние несколько недель и месяцев. Есть что-то, чего не могу добиться, когда это действительно важно. Должен признать, что мне немного не хватает той победной и боевой уверенности в себе. Это небольшая борьба. Я чувствую, что стучусь в дверь, но не могу пройти», — приводит слова Рууда Nettavisen.

Последний раз Рууд побеждал во втором круге турнира в Стокгольме. После этого он проиграл первый матч в Токио, Шанхае, Базеле и Париже.