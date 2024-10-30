«Стучусь в дверь, но не могу пройти». Рууд — о поражении на старте «Мастерса» в Париже
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Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о поражении на старте «Мастерса» в Париже (Франция). Рууд уступил австралийцу Джордану Томпсону со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 4:6.
Париж. 2-й круг
29 октября 2024, вторник. 23:00 МСК
8
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|6
|4
|
|3
|6
28
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
«Это было тяжело. Ещё один равный матч и ещё одно близкое поражение. К сожалению, именно так и было в последние несколько недель и месяцев. Есть что-то, чего не могу добиться, когда это действительно важно. Должен признать, что мне немного не хватает той победной и боевой уверенности в себе. Это небольшая борьба. Я чувствую, что стучусь в дверь, но не могу пройти», — приводит слова Рууда Nettavisen.
Последний раз Рууд побеждал во втором круге турнира в Стокгольме. После этого он проиграл первый матч в Токио, Шанхае, Базеле и Париже.
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