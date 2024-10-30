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Дарья Касаткина стала первой запасной на Итоговом турнире WTA — 2024

Дарья Касаткина стала первой запасной на Итоговом турнире WTA — 2024
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Российская теннисистка девятая ракетка мира Дарья Касаткина стала первой запасной на Итоговом турнире WTA — 2024, который пройдёт со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ранее имевшая этот статус американка Эмма Наварро решила не ехать на турнир, потому что не полностью оправилась от перенесённого вируса.

Напомним, в соревнованиях примут участие Арина Соболенко (Беларусь), Жасмин Паолини (Италия), Елена Рыбакина (Казахстан), Чжэн Циньвэнь (Китай) — Фиолетовая группа; Ига Швёнтек (Польша), Кори Гауфф (США), Джессика Пегула (США), Барбора Крейчикова (Чехия) — Оранжевая группа.

Действующей победительницей Итогового турнира является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу с разгромным счётом 6:1, 6:0.

Календарь Итогового турнира WTA - 2024
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