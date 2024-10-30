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«Следующие дни будут захватывающими». Рууд — о шансах на Итоговый чемпионат ATP

«Следующие дни будут захватывающими». Рууд — о шансах на Итоговый чемпионат ATP
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Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о своих шансах на участие в Итоговом чемпионате ATP — 2024.

«Следующие несколько дней будут захватывающими. Вернусь домой, отдышусь и расслаблюсь. Если мне придётся ехать в Метц, поеду туда. Если для того, чтобы попасть в Турин, нужно хорошо выступить там, значит, нужно выкладываться. Это часть игры, но в каком-то смысле ты надеешься, что тебе не придётся ехать куда-то ещё, что ты пройдёшь квалификацию. Готов к тому, что мне, скорее всего, придётся поехать в Метц», — приводит слова Рууда Nettavisen.

Итоговый чемпионат ATP — 2024 пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. В данный момент Рууд находится на седьмом месте в Чемпионской гонке. У него 3855 очков. Россиянин Андрей Рублёв замыкает восьмёрку теннисистов, попадающих на Итоговый чемпионат ATP.

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