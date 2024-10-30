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«Призовые в Эр-Рияде ломают экосистему». Директор «Мастерса» в Париже — о снятии Синнера

«Призовые в Эр-Рияде ломают экосистему». Директор «Мастерса» в Париже — о снятии Синнера
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Бывший французский теннисист, директор турнира категории «Мастерс» в Париже Седрик Пьолин прокомментировал снятие первой ракетки мира итальянца Янника Синнера с соревнований.

«Каждый игрок, включая Янника, проводит свой сезон так, как считает нужным. Можно даже сказать, что в целом Янник — один из тех, кто придерживается логичного графика и не перегружает свой календарь. Спортсмены высокого уровня к концу сезона становятся уязвимыми с точки зрения иммунитета; мелкие инфекции циркулируют, и они могут их подхватить. Это вопрос невезения? Возможно.

Существует геополитика турнира и дискуссии на уровнях турниров «Большого шлема», ATP и WTA о консолидации и реорганизации. Пока ничего не решено. Конечно, с моей точки зрения, мы должны обеспечить согласованность.

Большие деньги на выставочном турнире в Саудовской Аравии — это то, что разрушает и дестабилизирует существующую экосистему, которая необязательно является очень здоровой», — сказал Пьолин на пресс-конференции.

Во вторник, 29 октября, Синнер объявил о решении сняться с «Мастерса» в Париже из-за кишечного вируса.

Напомним, Six Kings Slam проходил в Эр-Рияде с 16 по 19 октября. В турнире приняли участие Синнер, серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также Даниил Медведев и датчанин Хольгер Руне. В финале соревнований Синнер обыграл Алькараса со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3. За победу итальянец получил $ 6 млн. Остальные участники заработали как минимум по $ 1,5 млн.

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