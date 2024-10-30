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Андрей Рублёв заявился на турнир ATP-250 в Метце

Андрей Рублёв заявился на турнир ATP-250 в Метце
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв заявился на турнир категории ATP-250 в Метце (Франция). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Вчера, 29 октября, Андрей Рублёв на страте «Мастерса» в Париже (Франция) уступил аргентинцу Франсиско Серундоло (29-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (5:7).

Из-за раннего поражения в Париже под угрозой находится попадание Рублёва на Итоговый турнир ATP — 2024, который пройдёт в итальянском Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. На данный момент Андрей занимает восьмое место в гонке на финальный турнир года, австралиец Алекс де Минор отстаёт от него на 165 очков.

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