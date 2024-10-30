Медведев — Попырин: россиянин сравнял счёт по сетам в матче 2-го круга «Мастерса» в Париже

Сегодня, 30 октября, на хардовом турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция) проходит матч второго круга, в котором встречаются пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 24-й номер рейтинга ATP Алексей Попырин из Австралии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Попырин выиграл первый сет со счётом 6:4. Россиянин отыгрался во второй партии — 6:2.

Медведев и Попырин провели три матча на турнирах уровня ATP, во всех победу праздновал россиянин.

«Мастерс» в Париже проходит с 28 октября по 3 ноября. Ранее с турнира снялись действующий чемпион соревнований сербский теннисист Новак Джокович и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.