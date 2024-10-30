Гаске — о Надале: даже в научной фантастике нельзя было выиграть «Ролан Гаррос» 14 раз

Бывшая седьмая ракетка мира 38-летний французский теннисист Ришар Гаске ответил на вопрос об уникальности 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.

«Не могу сказать, сколько раз мне задавали этот конкретный вопрос: Почему он такой особенный? Да ладно, просто посмотрите на него, просто посмотрите его матчи, и всё. Даже я не могу ответить на этот вопрос. Он 14 раз выигрывал «Ролан Гаррос». Только представьте себе эту цифру. Даже в научной фантастике нельзя было выиграть «Ролан Гаррос» 14 раз, а он это сделал. Он потрясающий. Его интенсивность, его уровень игры, его физическая форма», — сказал Гаске на пресс-конференции.

В октябре 2024 года Ришар Гаске сообщил, что завершит карьеру на «Ролан Гаррос» — 2025. Рафаэль Надаль объявил, что матчи на Кубке Дэвиса станут для него последними в профессиональной карьере.