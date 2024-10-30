Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гаске — о Надале: даже в научной фантастике нельзя было выиграть «Ролан Гаррос» 14 раз

Гаске — о Надале: даже в научной фантастике нельзя было выиграть «Ролан Гаррос» 14 раз
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая седьмая ракетка мира 38-летний французский теннисист Ришар Гаске ответил на вопрос об уникальности 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.

«Не могу сказать, сколько раз мне задавали этот конкретный вопрос: Почему он такой особенный? Да ладно, просто посмотрите на него, просто посмотрите его матчи, и всё. Даже я не могу ответить на этот вопрос. Он 14 раз выигрывал «Ролан Гаррос». Только представьте себе эту цифру. Даже в научной фантастике нельзя было выиграть «Ролан Гаррос» 14 раз, а он это сделал. Он потрясающий. Его интенсивность, его уровень игры, его физическая форма», — сказал Гаске на пресс-конференции.

В октябре 2024 года Ришар Гаске сообщил, что завершит карьеру на «Ролан Гаррос» — 2025. Рафаэль Надаль объявил, что матчи на Кубке Дэвиса станут для него последними в профессиональной карьере.

Материалы по теме
«Конец приближается». Ришар Гаске выступил с речью на «Мастерсе» в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android