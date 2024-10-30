Даниил Медведев уступил Попырину во 2-м круге турнира в Париже, сделав 14 двойных ошибок

На хардовом турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция) завершился матч второго круга, в котором встречались пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 24-й номер рейтинга ATP Алексей Попырин из Австралии. Со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:4) победу одержал представитель Австралии.

Матч продолжался 2 часа 33 минуты. Россиянин выполнил 11 подач навылет, допустил 14 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету его соперника пять эйсов, две двойные ошибки и 3 выигранных брейк-пойнта из 10.

Соперником Попырина в 1/8 финала соревнований в столице Франции станет победитель матча второго круга между 21-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым и хозяином корта 31-м номером рейтинга ATP Джованни Мпетчи Перрикаром.