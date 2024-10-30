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«Сейчас это уже не так ново». Мпетчи Перрикар — о внимании СМИ к нему

«Сейчас это уже не так ново». Мпетчи Перрикар — о внимании СМИ к нему
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31-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар высказался о пристальном внимании со стороны СМИ в его адрес.

«Это поможет мне. Действительно извлёк из этого урок. После Уимблдона это было неочевидно. Пытался отгородиться от всего остального мира и сосредоточиться на своём теннисе. Здесь всё по-другому. После Базеля у меня даже не было времени на передышку. Просто начал турнир сразу после того, как выиграл другой.

Сейчас чувствую себя более зрелым. Уимблдон был неожиданным, потому что меня не было в жеребьёвке, когда она состоялась. Такие вещи случаются. Мне 21 год. Для меня это было в новинку. Сейчас мне всё ещё 21 (улыбается), и это уже не так ново, скажем так», — сказал Перрикар на пресс-конференции.

На «Мастерсе» в Париже Джованни Мпетчи Перрикар сегодня встретится с россиянином Кареном Хачановым во втором круге. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 16:00 мск.

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