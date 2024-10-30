«Его подача феноменальна». Николя Маю — о восходящей звезде французского тенниса

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» в парном разряде француз Николя Маю высказался об игре 31-й ракетки мира соотечественника Джованни Мпетчи Перрикара.

«Его подача просто феноменальна, но, когда играл Карлович, мы находили это скучным. К счастью, таких игроков не 15, тогда было бы очень проблематично. Что мне нравится, так это то, что Джованни предлагает что-то ещё, свой прямой удар, свою игру у сетки. Он двигается намного лучше, чем Карлович или Иснер. Мы будем видеть это долго, поэтому те, кому это не нравится, должны набраться терпения», — приводит слова Маю Eurosport.

Во вторник, 29 октября, Мпетчи Перрикар сделал 28 эйсов в стартовом матче на «Мастерсе» в Париже с американцем Фрэнсисом Тиафо (6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:3).

Сегодня, 30 октября, в матче второго круга турнира в столице Франции он встретится с 21-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым.