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«Мне нечего терять в таких матчах». Мпетчи Перрикар — о победах над игроками из топ-20

«Мне нечего терять в таких матчах». Мпетчи Перрикар — о победах над игроками из топ-20
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31-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар рассказал, какое значение для него имеют победы над игроками топ-20 мирового рейтинга.

«Когда ты выигрываешь у игроков топ-20 и после напряжённых матчей тебе удаётся взять верх, это значит, что впереди ещё много. И, конечно, это повышает мою уверенность в себе, в своих силах, и тогда мы можем ставить перед собой новые цели. Но я должен оставаться благоразумным. Знаю, что могу быть очень опасным, потому что мне нечего терять в таких матчах.

И игроки начинают меня бояться, но должны сохранять концентрацию на своём уровне игры, на своём теннисе, потому что именно я диктую исход матча. Если не буду играть хорошо, то ничего не получится. На корте и на бумаге это не одно и то же. Мне нужно твёрдое психическое состояние, и не только психическое, но и физическое», — сказал Перрикар на пресс-конференции.

На старте «Мастерса» в Париже Джованни Мпетчи Перрикар обыграл 17-ю ракетку мира американца Фрэнсиса Тиафо.

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