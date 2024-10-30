Диана Шнайдер — Присцилла Хон: россиянка выиграла первый сет матча в Гонконге
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Сегодня, 30 октября, на турнире категории WTA-250 в Гонконге проходит матч второго круга, где встречаются 14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 210-й номер рейтинга из Австралии Присцилла Хон. После первого сета счёт 6:4 в пользу российской теннисистки. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Гонконг. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 14:40 МСК
14
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
210
Присцилла Хон
П. Хон
Соревнования в Гонконге с призовым фондом $ 267 082 проходят с 28 октября по 3 ноября. Действующей чемпионкой турнира является канадка Лейла Фернандес, в прошлогоднем финале обыгравшая чешскую теннисистку Катержину Синякову (3:6, 6:4, 6:4).
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