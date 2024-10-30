Медведев в матче с Попыриным в Париже подбросил ракетку высоко в воздух и не поймал её
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в матче второго круга с австрийцем Алексеем Попыриным (24-й номер рейтинга) на «Мастерсе» в Париже при счёте 2:1 в третьем сете подбросил ракетку высоко в воздух и не поймал её.
Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 13:15 МСК
24
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|7 7
|
|6
|6 4
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Матч Алексея Попырина и Даниила Медведева завершился со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:4) в пользу австралийца. Россиянин проиграл на старте «Мастерса» в Париже третий год подряд. В следующем круге Алексей Попырин встретится с победителем матча второго круга между 21-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым и 31-м номером рейтинга ATP из Франции Джованни Мпетчи Перрикаром.
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