Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев в матче с Попыриным в Париже подбросил ракетку высоко в воздух и не поймал её

Медведев в матче с Попыриным в Париже подбросил ракетку высоко в воздух и не поймал её
Комментарии

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в матче второго круга с австрийцем Алексеем Попыриным (24-й номер рейтинга) на «Мастерсе» в Париже при счёте 2:1 в третьем сете подбросил ракетку высоко в воздух и не поймал её.

Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 13:15 МСК
Алексей Попырин
24
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 7 7
4 		6 6 4
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Матч Алексея Попырина и Даниила Медведева завершился со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:4) в пользу австралийца. Россиянин проиграл на старте «Мастерса» в Париже третий год подряд. В следующем круге Алексей Попырин встретится с победителем матча второго круга между 21-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым и 31-м номером рейтинга ATP из Франции Джованни Мпетчи Перрикаром.

Календарь «Мастерса» в Париже
Сетка «Мастерса» в Париже
Материалы по теме
Григор Димитров вышел в третий круг «Мастерса» в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android