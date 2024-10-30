Медведев в матче с Попыриным в Париже подбросил ракетку высоко в воздух и не поймал её

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в матче второго круга с австрийцем Алексеем Попыриным (24-й номер рейтинга) на «Мастерсе» в Париже при счёте 2:1 в третьем сете подбросил ракетку высоко в воздух и не поймал её.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Матч Алексея Попырина и Даниила Медведева завершился со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:4) в пользу австралийца. Россиянин проиграл на старте «Мастерса» в Париже третий год подряд. В следующем круге Алексей Попырин встретится с победителем матча второго круга между 21-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым и 31-м номером рейтинга ATP из Франции Джованни Мпетчи Перрикаром.