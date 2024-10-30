Григор Димитров вышел в третий круг «Мастерса» в Париже
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Девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в третий круг «Мастерса» в Париже. В матче второго круга он обыграл 40-ю ракетку мира из Аргентины Томаса Мартина Этчеверри со счётом 6:7 (9:11), 6:3,
Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 13:10 МСК
9
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
|7
|
|3
|5
40
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. В её рамках Димитров 10 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Этчеверри 17 эйсов, две двойные ошибки и три заработанных брейк-пойнта.
В следующем круге «Мастерса» в Париже Григор Димитров встретится с Артуром Риндеркнешем из Франции, который во втором круге обошёл Алекса Михельсена из США.
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