Диана Шнайдер вышла в 1/4 финала в Гонконге, обыграв Присциллу Хон
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14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Гонконге. Во втором круге она обыграла австралийскую теннисистку Присциллу Хон, занимающую 210-ю строчку рейтинга, со счётом 6:4, 6:1.
Гонконг. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 14:40 МСК
14
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
210
Присцилла Хон
П. Хон
Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамках Шнайдер четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Хон один эйс, одна двойная ошибка и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.
За выход в полуфинал Шнайдер поспорит с победительницей матча Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Кристина Букша (Испания).
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