Диана Шнайдер вышла в 1/4 финала в Гонконге, обыграв Присциллу Хон

14-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Гонконге. Во втором круге она обыграла австралийскую теннисистку Присциллу Хон, занимающую 210-ю строчку рейтинга, со счётом 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамках Шнайдер четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Хон один эйс, одна двойная ошибка и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал Шнайдер поспорит с победительницей матча Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Кристина Букша (Испания).