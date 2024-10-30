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Даниил Медведев третий год подряд проиграл в своём первом матче на «Мастерсе» в Париже

Даниил Медведев третий год подряд проиграл в своём первом матче на «Мастерсе» в Париже
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев три года подряд уступает в первом же матче на турнире категории «Мастерс» в Париже. Сегодня, 30 октября, он во встрече второго круга соревнований в столице Франции проиграл на тай-брейке в третьем сете 24-му номеру рейтинга ATP Алексею Попырину из Австралии — 4:6, 6:2, 6:7 (4:7).

Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 13:15 МСК
Алексей Попырин
24
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 7 7
4 		6 6 4
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Первые матчи Даниила Медведева на «Мастерсе» в Париже в 2022-2024 годах:

  • 31.10.2022. Второй круг:  Медведев — Алекс де Минор (Австралия) —  4:6, 6:2, 5:7.
  • 30.10.2022. Второй круг: Медведев — Григор Димитров (Болгария) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (2:7).
  • 30.10.2022. Второй круг: Медведев — Алексей Попырин (Австралия) —  4:6, 6:2, 6:7 (4:7).
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