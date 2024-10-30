Даниил Медведев третий год подряд проиграл в своём первом матче на «Мастерсе» в Париже

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев три года подряд уступает в первом же матче на турнире категории «Мастерс» в Париже. Сегодня, 30 октября, он во встрече второго круга соревнований в столице Франции проиграл на тай-брейке в третьем сете 24-му номеру рейтинга ATP Алексею Попырину из Австралии — 4:6, 6:2, 6:7 (4:7).

Первые матчи Даниила Медведева на «Мастерсе» в Париже в 2022-2024 годах: