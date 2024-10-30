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Паула Бадоса и Стефанос Циципас появились на обложке испанского журнала

Паула Бадоса и Стефанос Циципас появились на обложке испанского журнала
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11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас и 12-я ракетка мира из Испании Паула Бадоса приняли участие в фотосессии для журнала Hola!

Фото: https://hola.com/

На обложке издания теннисисты в перекликающихся образах мило обнимаются на фоне Парижа.

Напомним, Стефанос Циципас принимает участие на «Мастерсе» в Париже, который проходит с 28 октября по 3 ноября. Во втором круге он обошёл чилийца Алехандро Табило со счётом 6:3, 6:4. В следующем круге грек сыграет с 29-й ракеткой мира из Аргентины Франсиско Серундоло. Паула Бадоса объявила о досрочном завершении сезона-2024, при этом теннисистка планирует выступить в финале Кубка Билли Джин Кинг.

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