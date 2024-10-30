«Подумал про себя, что однажды мы будем вместе». Циципас — о знакомстве с Бадосой

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас и его девушка испанская теннисистка Паула Бадоса вспомнили, что почувствовали в момент, когда впервые обратили внимание друг на друга.

«Забавно, но мы с Паулой никогда не встречались во время турниров. На самом деле мы виделись всего два или три раза, прежде чем у меня появилась возможность подойти к ней, чтобы поздороваться и представиться. Впервые заметил Паулу, когда увидел её на Australian Open в 2020 году, тогда она играла на центральном корте. Это была настоящая давка, и с того дня я был совершенно заворожён. Помню, подумал про себя, что однажды мы будем вместе», — приводит слова Циципаса Hola!

«Встретила Стефа сразу после того, как получила травму. Это был один из самых тяжёлых сезонов для меня, потому что никогда не проводила столько месяцев без игры в теннис. А он принёс мне счастье, поддержку и свежий воздух, в которых я так нуждалась в то время. Чувствовала себя очень счастливой, когда в моей жизни появился свет в такое мрачное время», — добавила Бадоса.