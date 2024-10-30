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«Чётко определили приоритеты». Бадоса — об их с Циципасом желании стать родителями

«Чётко определили приоритеты». Бадоса — об их с Циципасом желании стать родителями
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12-я ракетка мира из Испании Паула Бадоса рассказала о планах на будущее со Стефаносом Циципасом, а также поделилась, хотят ли они стать родителями в ближайшее время.

«Мы оба очень чётко определили наши приоритеты, которые, безусловно, включают заботу друг о друге, совместное проживание как можно скорее, но в первую очередь для нас обоих это — теннис. Сейчас мы оба должны быть очень сосредоточены на нём. Мы оба упорно боролись за то, чтобы стать одними из лучших в мире в своей области, и мы должны извлечь из этого максимум пользы. Мы очень чётко понимаем это и знаем, что позже придёт время наслаждаться всем остальным в паре», — приводит слова Бадосы Hola!

Напомним, Паула Бадоса объявила о досрочном завершении сезона-2024. Однако теннисистка планирует выступить в финале Кубка Билли Джин Кинг.

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Паула Бадоса и Стефанос Циципас появились на обложке испанского журнала
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Новости. Теннис
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