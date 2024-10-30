Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Уго Умбер вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, где сыграет с Карлосом Алькарасом

Уго Умбер вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, где сыграет с Карлосом Алькарасом
Комментарии

18-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер вышел в третий круг домашнего «Мастерса» в Париже. В матче второго круга он, не испытав проблем, обыграл 49-ю ракетку мира из США Маркоса Гирона со счётом 6:3, 6:2.

Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 16:15 МСК
Уго Умбер
18
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Маркос Гирон
49
США
Маркос Гирон
М. Гирон

Встреча продолжалась ровно 1 час. В её рамках Умбер девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных (80%). На счету его соперника три эйса, столько же двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

В следующем круге «Мастерса» в Париже Уго Умбер встретится с второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который во втором круге обошёл Николаса Харри из Чили.

Календарь "Мастерса" в Париже
Таблица "Мастерса" в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android