Уго Умбер вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, где сыграет с Карлосом Алькарасом

18-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер вышел в третий круг домашнего «Мастерса» в Париже. В матче второго круга он, не испытав проблем, обыграл 49-ю ракетку мира из США Маркоса Гирона со счётом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась ровно 1 час. В её рамках Умбер девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных (80%). На счету его соперника три эйса, столько же двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

В следующем круге «Мастерса» в Париже Уго Умбер встретится с второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который во втором круге обошёл Николаса Харри из Чили.