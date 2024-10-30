Уго Умбер вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, где сыграет с Карлосом Алькарасом
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18-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер вышел в третий круг домашнего «Мастерса» в Париже. В матче второго круга он, не испытав проблем, обыграл 49-ю ракетку мира из США Маркоса Гирона со счётом 6:3, 6:2.
Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 16:15 МСК
18
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
2 : 0
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49
Маркос Гирон
М. Гирон
Встреча продолжалась ровно 1 час. В её рамках Умбер девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных (80%). На счету его соперника три эйса, столько же двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.
В следующем круге «Мастерса» в Париже Уго Умбер встретится с второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который во втором круге обошёл Николаса Харри из Чили.
Комментарии
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