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Григор Димитров прокомментировал волевую победу во втором круге «Мастерса» в Париже

Григор Димитров прокомментировал волевую победу во втором круге «Мастерса» в Париже
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Девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Париже. В матче второго круга он обыграл 40-ю ракетку мира из Аргентины Томаса Мартина Этчеверри со счётом 6:7 (9:11), 6:3, 7:5.

Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 13:10 МСК
Григор Димитров
9
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 9 		6 7
7 11 		3 5
         
Томас Мартин Этчеверри
40
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри

«На этом «Мастерсе» — тяжёлые условия. Да и в целом в конце года играть становится очень сложно. Каждый хочет показать, на что способен, и полностью опустошить свой запас энергии перед отдыхом. Сегодня соперник провёл потрясающий первый сет. Я далёк от той игры, в которую действительно хотел бы играть, но я приспосабливаюсь. Конечно, побеждать в матчах, хоть и таким образом, для меня намного лучше, чем проигрывать. Я действительно доволен этим боем. Действительно хочу побеждать в каждом матче, но думаю, что если я смогу показать подобный уровень, то это получится», — приводит слова Димитрова официальный сайт ATP.

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