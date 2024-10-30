Григор Димитров прокомментировал волевую победу во втором круге «Мастерса» в Париже

Девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Париже. В матче второго круга он обыграл 40-ю ракетку мира из Аргентины Томаса Мартина Этчеверри со счётом 6:7 (9:11), 6:3, 7:5.
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«На этом «Мастерсе» — тяжёлые условия. Да и в целом в конце года играть становится очень сложно. Каждый хочет показать, на что способен, и полностью опустошить свой запас энергии перед отдыхом. Сегодня соперник провёл потрясающий первый сет. Я далёк от той игры, в которую действительно хотел бы играть, но я приспосабливаюсь. Конечно, побеждать в матчах, хоть и таким образом, для меня намного лучше, чем проигрывать. Я действительно доволен этим боем. Действительно хочу побеждать в каждом матче, но думаю, что если я смогу показать подобный уровень, то это получится», — приводит слова Димитрова официальный сайт ATP.
- 30 октября 2024
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