Арина Соболенко и Елена Рыбакина провели совместную тренировку перед Итоговым турниром

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина провели совместную тренировку в преддверии Итогового турнира WTA — 2024 в одиночном разряде.

Фото: WTA

Арина Соболенко и седьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь откроют программу Итогового турнира WTA — 2024. Очный матч девушек пройдёт 2 ноября, начало запланировано на 16:00 мск.

Действующей победительницей Итогового турнира является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу с разгромным счётом 6:1, 6:0. Отметим, российская теннисистка Дарья Касаткина является первой запасной на турнире.