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Алексей Попырин прокомментировал победу над Даниилом Медведевым на «Мастерсе» в Париже

Алексей Попырин прокомментировал победу над Даниилом Медведевым на «Мастерсе» в Париже
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24-й номер рейтинга ATP австралиец Алексей Попырин прокомментировал выход в третий круг хардового турнира категории «Мастерс» в Париже (Франция). В матче второго раунда он обыграл пятую ракетку мира российского теннисиста Даниила Медведева. Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:4).

Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 13:15 МСК
Алексей Попырин
24
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 7 7
4 		6 6 4
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Я хотел проявить себя в последний месяц, и мне это удаётся. Невероятная победа. По ходу матча было тяжело, я упустил преимущество, но в конце матча играл более свободно. Я не был демотивирован. Мне нравится корт, он быстрый, и это помогает подаче. К нему надо привыкнуть, но это хороший корт», — приводит слова Попырина пресс-служба ATP.

Соперником Попырина в 1/8 финала соревнований в столице Франции станет победитель матча второго круга между 21-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым и хозяином корта 31-м номером рейтинга ATP Джованни Мпетчи Перрикаром.

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