Виктор Янчук назвал главную ошибку Даниила Медведева в матче с Алексеем Попыриным
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в матче второго круга «Мастерса» в Париже. В поединке за выход в третий круг соревнований Медведев проиграл на тай-брейке в третьем сете 24-му номеру рейтинга ATP Алексею Попырину из Австралии — 4:6, 6:2, 6:7 (4:7).
Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 13:15 МСК
24
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|7 7
|
|6
|6 4
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Матч был равным, психологически тяжёлым для обоих. Видно, что им не хватало остроты при ударах справа. Попырин играл более активно, а Медведев выбрал выжидательную пассивную стратегию, в этом была главная его ошибка. Я думаю, он извлечёт уроки из этого поражения», — сказал Янчук в интервью ТАСС.
Даниил Медведев три года подряд уступает в первом же матче на турнире категории «Мастерс» в Париже.
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