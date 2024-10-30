Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виктор Янчук назвал главную ошибку Даниила Медведева в матче с Алексеем Попыриным

Виктор Янчук назвал главную ошибку Даниила Медведева в матче с Алексеем Попыриным
Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в матче второго круга «Мастерса» в Париже. В поединке за выход в третий круг соревнований Медведев проиграл на тай-брейке в третьем сете 24-му номеру рейтинга ATP Алексею Попырину из Австралии — 4:6, 6:2, 6:7 (4:7).

Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 13:15 МСК
Алексей Попырин
24
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 7 7
4 		6 6 4
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Матч был равным, психологически тяжёлым для обоих. Видно, что им не хватало остроты при ударах справа. Попырин играл более активно, а Медведев выбрал выжидательную пассивную стратегию, в этом была главная его ошибка. Я думаю, он извлечёт уроки из этого поражения», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

Даниил Медведев три года подряд уступает в первом же матче на турнире категории «Мастерс» в Париже.

Материалы по теме
Медведев в третий раз подряд проиграл на старте Парижа. Даниил допустил 14 двойных ошибок
Медведев в третий раз подряд проиграл на старте Парижа. Даниил допустил 14 двойных ошибок
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android