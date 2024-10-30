Виктор Янчук назвал главную ошибку Даниила Медведева в матче с Алексеем Попыриным

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в матче второго круга «Мастерса» в Париже. В поединке за выход в третий круг соревнований Медведев проиграл на тай-брейке в третьем сете 24-му номеру рейтинга ATP Алексею Попырину из Австралии — 4:6, 6:2, 6:7 (4:7).

«Матч был равным, психологически тяжёлым для обоих. Видно, что им не хватало остроты при ударах справа. Попырин играл более активно, а Медведев выбрал выжидательную пассивную стратегию, в этом была главная его ошибка. Я думаю, он извлечёт уроки из этого поражения», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

Даниил Медведев три года подряд уступает в первом же матче на турнире категории «Мастерс» в Париже.