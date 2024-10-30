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Хачанов — Мпетчи Перрикар: россиянин со счётом 12:14 уступил на тай-брейке в Париже

Хачанов — Мпетчи Перрикар: россиянин со счётом 12:14 уступил на тай-брейке в Париже
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В эти минуты завершился первый сет матча второго круга на хардовом турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция), в котором играют 21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и хозяин корта 31-й номер рейтинга ATP Джованни Мпетчи Перрикар.

Первый сет закончился со счётом 7:6 (14:12) в пользу французского теннисиста. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 18:05 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
31
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
7 14 		1 4
6 12 		6 5
         
Карен Хачанов
21
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Напомним, это первая встреча Хачанова и Мпетчи Перрикара на турнирах ATP.

«Мастерс» в Париже проходит с 28 октября по 3 ноября. Ранее с турнира снялись действующий чемпион соревнований сербский теннисист Новак Джокович и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Календарь "Мастерса" в Париже
Таблица "Мастерса" в Париже
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