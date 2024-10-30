Хачанов — Мпетчи Перрикар: россиянин со счётом 12:14 уступил на тай-брейке в Париже

В эти минуты завершился первый сет матча второго круга на хардовом турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция), в котором играют 21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и хозяин корта 31-й номер рейтинга ATP Джованни Мпетчи Перрикар.

Первый сет закончился со счётом 7:6 (14:12) в пользу французского теннисиста. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, это первая встреча Хачанова и Мпетчи Перрикара на турнирах ATP.

«Мастерс» в Париже проходит с 28 октября по 3 ноября. Ранее с турнира снялись действующий чемпион соревнований сербский теннисист Новак Джокович и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.