«Поражение, которое бьёт по уверенности». Даниил Медведев подвёл итоги «Мастерса» в Париже
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал неудачное выступление на турнире категории «Мастерс» в Париже. Сегодня, 30 октября, он во встрече второго круга соревнований в столице Франции проиграл на тай-брейке в третьем сете 24-му номеру рейтинга ATP Алексею Попырину из Австралии — 4:6, 6:2, 6:7 (4:7).
Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 13:15 МСК
24
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|7 7
|
|6
|6 4
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Если такой матч проигрывать в 21 год, то это опыт, а в 28 — это просто поражение, которое бьёт по уверенности», — сказал Медведев на пресс-конференции.
Отметим, Даниил Медведев три года подряд уступает в первом же матче на турнире категории «Мастерс» в Париже.
Соперником Попырина в 1/8 финала соревнований в столице Франции станет победитель матча между Кареном Хачановым и Джованни Мпетчи Перрикаром.
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