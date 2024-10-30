Александр Бублик завершил выступление на «Мастерсе» в Париже, уступив Хольгеру Руне

33-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик завершил выступление на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция). В матче второго круга он проиграл 13-й ракетке мира датчанину Хольгеру Руне. Встреча завершилась со счётом 4:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Бублик выполнил девять подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух возможных. На счету Руне три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Напомним, турнир «Мастерс» проходит в Париже с 28 октября по 3 ноября. Призовой фонд турнира составляет € 5 950 575. Действующим чемпионом является серб Новак Джокович.