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Александр Бублик завершил выступление на «Мастерсе» в Париже, уступив Хольгеру Руне

Александр Бублик завершил выступление на «Мастерсе» в Париже, уступив Хольгеру Руне
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33-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик завершил выступление на турнире категории ATP-1000 в Париже (Франция). В матче второго круга он проиграл 13-й ракетке мира датчанину Хольгеру Руне. Встреча завершилась со счётом 4:6, 2:6.

Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 17:40 МСК
Александр Бублик
33
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Бублик выполнил девять подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух возможных. На счету Руне три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Напомним, турнир «Мастерс» проходит в Париже с 28 октября по 3 ноября. Призовой фонд турнира составляет € 5 950 575. Действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

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