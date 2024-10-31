Артюр Фис заявил, что не обращает внимания на своё место в рейтинге ATP

20-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис заявил, что не обращает внимания на свой нынешний рейтинг. Для него в приоритете стоит само качество игры, показанной на корте.

«Это ничего не меняет для меня, я мог бы быть в топ-20, в топ-50 или в топ-15, но это абсолютно ничего не меняет в моей голове. У меня всегда одно и то же мышление. Сейчас я не чувствую дополнительного давления из-за рейтинга. К примеру, между этой неделей и прошлой не случилось ничего необычного. Сейчасне важно, лучший ли я француз, второй или пятый, я не думаю об этих вещах. Для меня важна игра», — приводит слова Фиса официальный сайт ATP.

Отметим, что при этом ранее Фис заявил, что в будущем хочет стать первой ракеткой мира.