Хачанов — Мпетчи Перрикар: россиянин сравнял счёт по сетам в матче второго круга в Париже

В эти минуты завершился второй сет матча второго круга на хардовом турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция), в котором играют 21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и хозяин корта 31-й номер рейтинга ATP Джованни Мпетчи Перрикар.

Второй сет закончился со счётом 6:1 в пользу российского теннисиста. Таким образом, в матче будет решающий сет. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Напомним, это первая встреча Хачанова и Мпетчи Перрикара на турнирах ATP.

«Мастерс» в Париже проходит с 28 октября по 3 ноября. Ранее с турнира снялись действующий чемпион соревнований сербский теннисист Новак Джокович и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.