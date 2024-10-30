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«Сейчас у меня совсем другая жизнь». Серена Уильямс рассказала о необычном досуге

«Сейчас у меня совсем другая жизнь». Серена Уильямс рассказала о необычном досуге
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, как изменилась её жизнь после окончания карьеры.

«Сейчас у меня совсем другая жизнь. Вместо того чтобы гоняться за мячами, я бегаю за Адирой и помогаю Олимпии с уроками тенниса и готовкой», — написала Уильямс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в конце августа 2023 года Серена во второй раз стала мамой. У теннисистки и её мужа Алексиса Оганяна родилась вторая дочь, которую назвали Адирой Ривер. Первую дочь Серены зовут Олимпия.

За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.

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