Мпетчи Перрикар в матче с Хачановым прервал серию из 86 выигранных геймов подряд

31-й номер рейтинга ATP Джованни Мпетчи Перрикар в матче второго круга на хардовом турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция) с 21-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым прервал свою серию из 86 выигранных геймов подряд.

Напомним, первый сет матча в Париже закончился со счётом 7:6 (14:12) в пользу француза, второй — 6:1 в пользу российского теннисиста. Таким образом, в эти минуты в матче идёт решающий сет. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Напомним, ранее Джованни Мпетчи Перрикар стал победителем турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), где в финале соревнований неожиданно обыграл американца Бена Шелтона.