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Мпетчи Перрикар в матче с Хачановым прервал серию из 86 выигранных геймов подряд

Мпетчи Перрикар в матче с Хачановым прервал серию из 86 выигранных геймов подряд
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31-й номер рейтинга ATP Джованни Мпетчи Перрикар в матче второго круга на хардовом турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция) с 21-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым прервал свою серию из 86 выигранных геймов подряд.

Напомним, первый сет матча в Париже закончился со счётом 7:6 (14:12) в пользу француза, второй — 6:1 в пользу российского теннисиста. Таким образом, в эти минуты в матче идёт решающий сет. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 18:05 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
31
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
7 14 		1 4
6 12 		6 5
         
Карен Хачанов
21
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Напомним, ранее Джованни Мпетчи Перрикар стал победителем турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), где в финале соревнований неожиданно обыграл американца Бена Шелтона.

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