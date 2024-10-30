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«Я здесь, чтобы бороться до конца». Руне — о победе над Бубликом на «Мастерсе» в Париже

«Я здесь, чтобы бороться до конца». Руне — о победе над Бубликом на «Мастерсе» в Париже
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13-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне прокомментировал выход в третий круг турнира категории ATP-1000 в Париже (Франция). Сегодня, 30 октября, представитель Дании обыграл Александра Бублика из Казахстана со счётом 6:4, 6:2.

Париж. 2-й круг
30 октября 2024, среда. 17:40 МСК
Александр Бублик
33
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

«Честно говоря, я даже не думаю об Итоговом турнире. Я здесь, в Париже. Это один из моих любимых турниров. Моя цель, о которой я говорил перед турниром, — преуспеть здесь. Честно говоря, меня больше ничего не волнует. Париж значит для меня всё. Я здесь, чтобы бороться до конца», — сказал Руне в интервью на корте.

Напомним, турнир «Мастерс» проходит в Париже с 28 октября по 3 ноября. Призовой фонд турнира составляет € 5 950 575. Действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

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