«Я здесь, чтобы бороться до конца». Руне — о победе над Бубликом на «Мастерсе» в Париже

13-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне прокомментировал выход в третий круг турнира категории ATP-1000 в Париже (Франция). Сегодня, 30 октября, представитель Дании обыграл Александра Бублика из Казахстана со счётом 6:4, 6:2.

«Честно говоря, я даже не думаю об Итоговом турнире. Я здесь, в Париже. Это один из моих любимых турниров. Моя цель, о которой я говорил перед турниром, — преуспеть здесь. Честно говоря, меня больше ничего не волнует. Париж значит для меня всё. Я здесь, чтобы бороться до конца», — сказал Руне в интервью на корте.

Напомним, турнир «Мастерс» проходит в Париже с 28 октября по 3 ноября. Призовой фонд турнира составляет € 5 950 575. Действующим чемпионом является серб Новак Джокович.